Дело Жерара Депардье об изнасиловании будет возобновлено

Дело Жерара Депардье об изнасиловании будет возобновлено

Суд Франции возобновит давнее уголовное дело Жерара Депардье об изнасиловании.

Некая актриса пожаловалась на то, что актер дважды принуждал ее к близкому контакту в своем доме 7 и 13 августа 2018 года. Позже производство дела было прекращено, однако артистка подала новую жалобу. Знатоки утверждают, что Депардье действительно был с ней хорошо знаком и помогал вхождению в большой мир кино.

Сам Жерар Депардье категорически отрицает свою причастность к изнасилованию.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 30.10.2020, 14:45
    Гость: IgS

    Две лягушки встречаются: первая говорит:

    что за ужасное новое болото!
    Вчера ходила - изнасиловали,
    Сегодня ходила опять изнасиловали,

    и завтра пойду!

  5. 30.10.2020, 13:38
    Гость: stalker

    Не принуждал, а принудил. Первый раз 7 августа 2018 года все получилось спонтанно, а второй уже 13 августа 2018 года жертва как бы случайно опять оказалась в его доме и все повторилось. А зачем тогда она второй раз к нему заявилась, если это было насилие ? Или понравилось ?

Все комментарии (10)
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации