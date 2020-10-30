Дело Жерара Депардье об изнасиловании будет возобновлено
Суд Франции возобновит давнее уголовное дело Жерара Депардье об изнасиловании.
Некая актриса пожаловалась на то, что актер дважды принуждал ее к близкому контакту в своем доме 7 и 13 августа 2018 года. Позже производство дела было прекращено, однако артистка подала новую жалобу. Знатоки утверждают, что Депардье действительно был с ней хорошо знаком и помогал вхождению в большой мир кино.
Сам Жерар Депардье категорически отрицает свою причастность к изнасилованию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Точно. И я о том же.
Женская меркантильность.Она хочет с Жерара евриков срубить.
Если второй раз это любовь...
Две лягушки встречаются: первая говорит:
что за ужасное новое болото!
Вчера ходила - изнасиловали,
Сегодня ходила опять изнасиловали,
и завтра пойду!
Не принуждал, а принудил. Первый раз 7 августа 2018 года все получилось спонтанно, а второй уже 13 августа 2018 года жертва как бы случайно опять оказалась в его доме и все повторилось. А зачем тогда она второй раз к нему заявилась, если это было насилие ? Или понравилось ?