Дело Жерара Депардье об изнасиловании будет возобновлено

11:13 30.10.2020

Суд Франции возобновит давнее уголовное дело Жерара Депардье об изнасиловании.

Некая актриса пожаловалась на то, что актер дважды принуждал ее к близкому контакту в своем доме 7 и 13 августа 2018 года. Позже производство дела было прекращено, однако артистка подала новую жалобу. Знатоки утверждают, что Депардье действительно был с ней хорошо знаком и помогал вхождению в большой мир кино.

Сам Жерар Депардье категорически отрицает свою причастность к изнасилованию.

