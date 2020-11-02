Фильм режиссера «Назад в будущее» о мышах и ведьмах лидирует в России

Фильм режиссера «Назад в будущее» о мышах и ведьмах лидирует в России

Детский фэнтэзи-хоррор «Ведьмы» стал лидером российского проката, собрав за первые прокатные выходные почти 120 миллионов рублей.

Режиссер «Назад в будущее» Роберт Земекис экранизировал на этот раз роман Роальда Даля «Ведьмы». По сюжету, потеряв родителей в автокатастрофе, чернокожий мальчик отказался под опекой чуткой бабушки. Она с трудом отвлекла его от тяжких мыслей и поведала ему о новом серьезном испытании: слежке ведьм, которые хотят превратить ребенка в мышь. Ради спасения бабушка и внук решают укрыться в пятизвездочном отеле, куда съезжаются на шабаш и ведьмы.

Второе место в прокате заняла комедия «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом же Ниро в заглавной роли. На третьей позиции оказалась сказка «Повелитель драконов».
 

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