Фильм режиссера «Назад в будущее» о мышах и ведьмах лидирует в России

12:50 2.11.2020

Детский фэнтэзи-хоррор «Ведьмы» стал лидером российского проката, собрав за первые прокатные выходные почти 120 миллионов рублей.

Режиссер «Назад в будущее» Роберт Земекис экранизировал на этот раз роман Роальда Даля «Ведьмы». По сюжету, потеряв родителей в автокатастрофе, чернокожий мальчик отказался под опекой чуткой бабушки. Она с трудом отвлекла его от тяжких мыслей и поведала ему о новом серьезном испытании: слежке ведьм, которые хотят превратить ребенка в мышь. Ради спасения бабушка и внук решают укрыться в пятизвездочном отеле, куда съезжаются на шабаш и ведьмы.

Второе место в прокате заняла комедия «Дедушка нелегкого поведения» с Робертом же Ниро в заглавной роли. На третьей позиции оказалась сказка «Повелитель драконов».

