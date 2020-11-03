Первый канал начал кастинг актрисы для съемок фильма в космосе

Первый канал начал кастинг актрисы для съемок фильма в космосе

Первый канал объявил о кастинге актрисы для съемок фильма в условиях настоящего космического полета.

Рабочее название фильма «Вызов». Съемки должны начаться через год. Глава Первого канала Константин Эрнст полагает, что съемки должны воплотить в жизнь давнюю мечту многих женщин.

Претенденток будут искать по всей стране, а принять участие в конкурсе может любая желающая. Для этого надо в видеообращении записать монолог, предложенный на сайте 1tv.ru/kosmos. Первый отборочный тур пройдет онлайн, потом три десятка финалисток будут проходить очный кастинг в Москве. Одобренные медкомиссией кандидатки пройдут трехмесячные тренировкуи в летной школе. В итоге должны выбрать двух – основную актрису ее дублершу. 

Требования к конкурсанткам довольно строгие6 возраст от 25 до 45 лет, вес 50-75 килограмм, рост 150-180 см
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2020, 22:34
    Гость: КУРС

    Вишь ты! Слово то какое - кастинг. Это во што и куда Эрнст будет их откастинговывать. И что обязательно их в космос везти?. Что на земле откастинговать нельзя?

  2. 03.11.2020, 21:41
    Гость: Шапранова Татьяна Николаевна

    Кто оплачивает этот проект? Государственный бюджет или коммерческий? Роскосмос себя уже облил грязью, забрал из бюджета незаконные деньги. На пенсии и больных детей денег нет, а в космос снимать "кино" можно.А кому это нужно. Телевидение тоже получает деньги из бюджета-это не правильно, Вы на рекламе зарабатываете и содержите себя не лезьте в бюджет.

  4. 03.11.2020, 20:43
    Гость: Василий

    Видимо, денег столько много на первом, что девать некуда. Нету хлеба у народа, но зрелища ему обеспечат. Впрочем, как всегда получится полный отстой. Напарником с тёткой пошлите Малахова и лучше сразу на Нептун.

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