Первый канал начал кастинг актрисы для съемок фильма в космосе

15:56 3.11.2020

Первый канал объявил о кастинге актрисы для съемок фильма в условиях настоящего космического полета.

Рабочее название фильма «Вызов». Съемки должны начаться через год. Глава Первого канала Константин Эрнст полагает, что съемки должны воплотить в жизнь давнюю мечту многих женщин.

Претенденток будут искать по всей стране, а принять участие в конкурсе может любая желающая. Для этого надо в видеообращении записать монолог, предложенный на сайте 1tv.ru/kosmos. Первый отборочный тур пройдет онлайн, потом три десятка финалисток будут проходить очный кастинг в Москве. Одобренные медкомиссией кандидатки пройдут трехмесячные тренировкуи в летной школе. В итоге должны выбрать двух – основную актрису ее дублершу.

Требования к конкурсанткам довольно строгие6 возраст от 25 до 45 лет, вес 50-75 килограмм, рост 150-180 см

