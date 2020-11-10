«Союзмультфильм» снимет детский детектив по сценарию Дарьи Донцовой

15:15 10.11.2020

Кинокомпания «Союзмультфильм» анонсировала комедийный полнометражный детектив «Золотой улей», сценарием которого занимается Дарья Донцова.

Жанр фильма обещает быть оригинальным – комедийно-приключенческий детектив, сообщает РИА Новости. Лента будет ориентирована как на взрослых, так и на детей. Причем зрители получат возможность с помощью предложенных фильмов головоломок развивать логику. Дата премьеры пока неизвестна.

В сентябре «Союзмультфильм» представил другой проект по сценарию Донцовой «Тайна медовой долины» о расследовании белкой и совой запутанного дела на острове.

