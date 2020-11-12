Легендарного Микки Мауса вернут на киноэкраны

Легендарного Микки Мауса вернут на киноэкраны

Любимого детьми мультгероя Уолта Диснея Микки Мауса возвратят на киноэкраны.

На YouTube-канале Didney+ анонсирован новый мультсериал «Чудесный мир Микки Мауса», сообщает РИА Новости. Уже доступен трейлер, описывающий жизнь озорной мыши в нашем и параллельном мирах. Пилотный выпуск будет показан 18 ноября, а с 27 ноября будет выходить в пятницы по две семиминутных серии.

Помимо Микки Мауса в сериале будут и другие герои - Дональд Дак, Гуфи, Плуто, Минни Маус и Дейзи Дак.  

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