Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусной инфекцией

Роман Виктюк умер от коронавирусной инфекции

Театральный режиссер скончался 17 ноября в возрасте 84-х лет.

Постановщик проиграл борьбу с коронавирусом. Помощница Романа Виктюка Людмила Исакович подтвердила смерть театрального деятеля, пояснив, что он начал уже было выздоравливать, тем не менее, скончался. Госпитализирован же Виктюк был 27 октября.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов уже подтвердил, что память о Романе Виктюке будет, скорее всего, увековечена в Москве.

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. В 70-е годы прошлого века громко заявил о себе такими постановками, как «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Утиная охота» А. Вампилова и «Уроки музыки» Л. Петрушевской в Студенческом театре МГУ. Позже заслуженную славу принесли ему такие постановки, как «Служанки» и «М.Баттерфляй».  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.11.2020, 18:39
    Гость: вадим иванович

    я помню его слова на смерть а папанова умер максим ну оказалась земля то круглая туда в ту степь с фиолетыми штанами аминь

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