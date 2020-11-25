Супруга Михаила Ефремова приняла решение о разводе

12:44 25.11.2020

Супруга отбывающего срок за пьяное ДТП Михаила Ефремова собирается подать на развод.

Жена актера — бывший звукорежиссер Софья Кругликова — приняла твердое решение о расставании с мужем. Как сообщил КП близкий друг семьи Ефремовых, сам артист сочтет такое решение настоящим предательством.

Однако Софья Кругликова, судя по всему, не может простить супругу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Между тем, пока Ефремов пребывает в заключении, развестись и поделить имущество Кругликовой будет значительно легче. Ведь по заявлению жен осужденных более чем на три года суд разводит без согласия последних.

