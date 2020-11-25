Супруга Михаила Ефремова приняла решение о разводе
Супруга отбывающего срок за пьяное ДТП Михаила Ефремова собирается подать на развод.
Жена актера — бывший звукорежиссер Софья Кругликова — приняла твердое решение о расставании с мужем. Как сообщил КП близкий друг семьи Ефремовых, сам артист сочтет такое решение настоящим предательством.
Однако Софья Кругликова, судя по всему, не может простить супругу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Между тем, пока Ефремов пребывает в заключении, развестись и поделить имущество Кругликовой будет значительно легче. Ведь по заявлению жен осужденных более чем на три года суд разводит без согласия последних.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А она об этом знает?
Как говорится и горе и в радости. Хотя нет только в радости.
Ты весь день сегодня ходишь дутый,
Даже глаз не хочешь поднимать.
Мишка, в эту грустную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка, Мишка -
То, что ты уходишь от меня.
Вот и Жатва пришла.Харвест.
Этот Ефременко и сам всегда был такой - пил,жрал в тригорла,по бабам ползал,блудил и шастал,и папаня его был такой же точно.И бабы его такие же.По Сеньке и шапка :)