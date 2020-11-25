Супруга Михаила Ефремова приняла решение о разводе

Супруга Михаила Ефремова приняла решение о разводе

Супруга отбывающего срок за пьяное ДТП Михаила Ефремова собирается подать на развод.

Жена актера — бывший звукорежиссер Софья Кругликова — приняла твердое решение о расставании с мужем. Как сообщил КП близкий друг семьи Ефремовых, сам артист сочтет такое решение настоящим предательством.

Однако Софья Кругликова, судя по всему, не может простить супругу измену с актрисой Дарьей Белоусовой. Между тем, пока Ефремов пребывает в заключении, развестись и поделить имущество Кругликовой будет значительно легче. Ведь по заявлению жен осужденных более чем на три года суд разводит без согласия последних.
  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.11.2020, 15:26
    Гость: Г. Титов

    Ты весь день сегодня ходишь дутый,
    Даже глаз не хочешь поднимать.
    Мишка, в эту грустную минуту
    Так тебе мне хочется сказать:
    Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
    Полная задора и огня?
    Самая нелепая ошибка, Мишка -
    То, что ты уходишь от меня.

  4. 25.11.2020, 15:17
    Гость: Юляша

    Вот и Жатва пришла.Харвест.
    Этот Ефременко и сам всегда был такой - пил,жрал в тригорла,по бабам ползал,блудил и шастал,и папаня его был такой же точно.И бабы его такие же.По Сеньке и шапка :)

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