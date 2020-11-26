Коронавирус заставил полюбить жителей России фильмы-катастрофы
Определены итоги по самым просматриваемым фильмам в 2020 года.
Главной неожиданностью исследования стало то, что пандемия коронавируса побудила жителей России обратиться к жанру фильмов-катастроф. Вне конкуренции оказалась лента девятилетней давности «Заражение» о поразившем весь мир новом неизвестном вирусе.
Кроме того, в лидеры просмотров вошел и сериал «Эпидемия» - про семью, которая пытается уехать в безопасную Карелию из охваченной пандемией Москвы. Сериал похвалил даже сам «король ужасов» Стивен Кинг. Большой популярностью пользовался и зомби-апокалипсис «28 дней спустя» о парне, который очнулся после аварии в больнице в опустевшем зараженном Лондоне.
Летом, когда ограничения ослабли, и кинотеатры начали потихоньку открываться, наши соотечественники предпочитали комедии и семейные фильмы
Комментарии читателей Оставить комментарий
У автора затмение: не заставил. А, может, это у автора сбой в голове случился?
Что за бред. Чтоб кто-то менял свои вкусы - что-то не заметил.