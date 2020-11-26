Коронавирус заставил полюбить жителей России фильмы-катастрофы

14:10 26.11.2020

Определены итоги по самым просматриваемым фильмам в 2020 года.

Главной неожиданностью исследования стало то, что пандемия коронавируса побудила жителей России обратиться к жанру фильмов-катастроф. Вне конкуренции оказалась лента девятилетней давности «Заражение» о поразившем весь мир новом неизвестном вирусе.

Кроме того, в лидеры просмотров вошел и сериал «Эпидемия» - про семью, которая пытается уехать в безопасную Карелию из охваченной пандемией Москвы. Сериал похвалил даже сам «король ужасов» Стивен Кинг. Большой популярностью пользовался и зомби-апокалипсис «28 дней спустя» о парне, который очнулся после аварии в больнице в опустевшем зараженном Лондоне.

Летом, когда ограничения ослабли, и кинотеатры начали потихоньку открываться, наши соотечественники предпочитали комедии и семейные фильмы