Фильм «Горбачев. Рай» получил престижную премию в Амстердаме

«Горбачев. Рай» получил престижную премию в Амстердаме

Документальная лента «Горбачев. Рай» была награждена накануне премией за режиссуру на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).

Автор Виталий Манский в неторопливой манере показывает повседневную жизнь единственного президента СССР. Упор делается на быте 90-летнего Горбачева в престижном служебном доме в Подмосковье.

Московская премьера фильма «Горбачев. Рай» пройдет 3 декабря на фестивале «Артдокфест 2020». Также на фестивале, который пройдет с 3 по 10 декабря, покажут ленты «Гунда» Виктора Косаковского, «Папа» Валерии Гай Германики и другие премьеры.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.11.2020, 20:16
    Гость: Русфанат

    Предпочёл бы увидеть фильм о Горбачёве, в тюрьме, где бы он сидел на пожизненным сроке как государственный преступник.

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