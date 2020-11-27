Фильм «Горбачев. Рай» получил престижную премию в Амстердаме
Документальная лента «Горбачев. Рай» была награждена накануне премией за режиссуру на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).
Автор Виталий Манский в неторопливой манере показывает повседневную жизнь единственного президента СССР. Упор делается на быте 90-летнего Горбачева в престижном служебном доме в Подмосковье.
Московская премьера фильма «Горбачев. Рай» пройдет 3 декабря на фестивале «Артдокфест 2020». Также на фестивале, который пройдет с 3 по 10 декабря, покажут ленты «Гунда» Виктора Косаковского, «Папа» Валерии Гай Германики и другие премьеры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И фильм бы назывался: "Горбачев.Пожизненный ад"...
Предпочёл бы увидеть фильм о Горбачёве, в тюрьме, где бы он сидел на пожизненным сроке как государственный преступник.