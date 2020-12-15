Режиссёр Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Оливер Стоун

Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса, пишет РИА Новости.

По его словам, он сделал себе прививку несколько дней назад. Он выразил недоумение той реакцией, которую вызывает данная вакцина в странах Запада. 

"Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию", - прокмментировал он.

Ранее сообщалось, что Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии.

Режиссер также известен своими документальными работами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".

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