Брюса Уиллиса с позором изгнали из аптеки за отказ надеть маску

Брюса Уиллиса с позором изгнали из аптеки за отказ надеть маску

Голливудский актер Брюс Уиллис не смог ничего приобрести в аптеке из-за отсутствия на лице защитной маски.

Инцидент случился в фармацевтическом заведении сети Rite Aid. Появившись в аптеке без маски, Уиллис начал ловить на себе осуждающие взгляды других посетителей. Сотрудница Rite Aid порекомендовала актеру воспользоваться хотя бы висящей на его шее банданой, но он лишь ошалело на ее поглядел. В итоге артиста выдворили из аптеки, оставив его без покупок.

Посетители соцсетей вдоволь поглумились над незадачливым «крепким орешком». Кто-то из пользователей выставил кадр из фильма, где героя Уиллиса пытают изуверской кожаной маской с шариком во рту и заметил, что у актера есть все резоны относиться к маскам с подозрением. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.01.2021, 19:04
    Гость: Иван Иваныч

    Это в кино ты "крепкий орешек", а в аптеке быкующий клиент, заявил аптекарь.

  3. 13.01.2021, 18:27
    Гость: ключник ада

    Плебс Брюс хавает. Они боятся умереть, хотя это и произойдет и без твоего участия.

  4. 13.01.2021, 18:01
    Гость: Воскрес Ленин и сразу отправился в пивную

    пообщаться с пролетариатом. Рабочие стоят, выпивают, не обращают на вождя внимания.
    — Что, товарищи, не узнаете меня?
    — Ванька, гляди, червонец!

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