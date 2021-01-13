Брюса Уиллиса с позором изгнали из аптеки за отказ надеть маску

14:07 13.01.2021

Голливудский актер Брюс Уиллис не смог ничего приобрести в аптеке из-за отсутствия на лице защитной маски.

Инцидент случился в фармацевтическом заведении сети Rite Aid. Появившись в аптеке без маски, Уиллис начал ловить на себе осуждающие взгляды других посетителей. Сотрудница Rite Aid порекомендовала актеру воспользоваться хотя бы висящей на его шее банданой, но он лишь ошалело на ее поглядел. В итоге артиста выдворили из аптеки, оставив его без покупок.

Посетители соцсетей вдоволь поглумились над незадачливым «крепким орешком». Кто-то из пользователей выставил кадр из фильма, где героя Уиллиса пытают изуверской кожаной маской с шариком во рту и заметил, что у актера есть все резоны относиться к маскам с подозрением.