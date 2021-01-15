Создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался от коронавируса

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался от коронавируса

Художественный руководитель популярного детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в возрасте 71-го года.

Двадцать восьмого декабря минувшего года сам режиссер сообщил о своей госпитализации в связи с заражением COVID-19, передает ТАСС. До этого он лечился дома, а после — был в реанимации. Несмотря на то, что супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила о стабилизации его состояния, он скончался от осложнений коронавирусной инфекции.

Борис Грачевский появился на свет 18 марта 1942 года. Возглавил «Ералаш» он в 1974 году. Также Грачевский известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Около двух лет назад сообщалось, что создатель «Ералаша» борется с онкологическим заболеванием, перенеся две операции и химиотерапию.

О месте и времени похорон Бориса Грачевского пока ничего не сообщается.  

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.01.2021, 02:39
    Гость: Радуга

    Уходит замечательное поколение,буквально один за другим. Дорогой Борис Юрьевич,спасибо за Ваш Ералаш,который всегда напомнит нам о Вас!

Выбор читателей
«В реальности Байден и Харрис назначили на все ключевые должности представителей коррупционной группы Клинтон-Обамы»
«Получены детские психологические травмы»
«Получены детские психологические травмы»: актеры и спортсмены осудили захват монастыря силовиками
Российские олигархи – в первых рядах по скупке «золотых паспортов»
Российские олигархи – в первых рядах по скупке «золотых паспортов». Надоела «стабильность»?
Путин поручил начать массовую вакцинацию всех граждан России
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Михаил Мишустин © РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин заявил о переломном моменте коронавирусного кризиса
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против РФ по Крыму
Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова
У жителей 50% регионов России нет доступа к вакцине против COVID-19
В Минфине заявили о невозможности существенного снижения налогов в России
ФСИН заявила о намерении задержать Навального по прилете в Россию
Спортсмены предложили заменить гимн России «Катюшей» на Олимпиаде
© KM.RU, Алексей Белкин
Россия обогнала Италию по продажам автомобилей
Федеральная налоговая служба РФ
Налоговая служба насчитала $177 млрд на заграничных счетах россиян