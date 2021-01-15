Создатель «Ералаша» Борис Грачевский скончался от коронавируса

00:12 15.01.2021

Художественный руководитель популярного детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в возрасте 71-го года.

Двадцать восьмого декабря минувшего года сам режиссер сообщил о своей госпитализации в связи с заражением COVID-19, передает ТАСС. До этого он лечился дома, а после — был в реанимации. Несмотря на то, что супруга Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская сообщила о стабилизации его состояния, он скончался от осложнений коронавирусной инфекции.

Борис Грачевский появился на свет 18 марта 1942 года. Возглавил «Ералаш» он в 1974 году. Также Грачевский известен как режиссер фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Около двух лет назад сообщалось, что создатель «Ералаша» борется с онкологическим заболеванием, перенеся две операции и химиотерапию.

О месте и времени похорон Бориса Грачевского пока ничего не сообщается.