Американцы стали тратить на видеосервисы из-за коронавируса на 24% больше

Американцы стали тратить на видеосервисы из-за коронавируса на 24% больше

Ныне различные стриминговые сервисы обходятся американскому потребителю в среднем в 47 долларов в месяц

Киноманы из США сейчас ежемесячно тратят на видеосервисы по подписке на 24% больше, нежели до пандемии.

Свежее исследование аналитической компании J.D. Power учло опыт 1,745 взрослых респондентов, проживающих в США, сообщает InterMedia. Мнения собирали 16-19 декабря 2020 года.

Исходя из опубликованного отчёта, ныне различные стриминговые сервисы обходятся американскому потребителю в среднем в 47 долларов в месяц (данные за декабрь 2020-го), что на 24% больше суммы за апрель того же года, а именно – 38 долларов. 49% респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что они подписаны на четыре и более стриминговых сервиса – в апреле таких потребителей было 39%. Кроме того13% сообщили, что ежемесячно платят за 7 и более платформ.

Исследование выявило, что Netflix продолжает оставаться самым крупным стриминговым брендом – на него подписан 81% опрошенных. Но это на 4% меньше, чем в «самоизоляционном» апреле 2020 года. 

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