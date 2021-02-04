Названы номинанты на премию «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала номинантов очередной премии "Золотой глобус".

В связи с пандемией коронавируса, в текущем году вручение нагад было перенесено с января на конец февраля. 

За звание лучшей драмы будут бороться киноленты "Земля кочевников", "Отец", "Манк", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой".

Впервые в номинации "Лучший режиссер" представлены сразу три женщины: Эмиральд Феннел, Реджина Кинг и Хлоя Чжао. Бороться за звание лучшего режиссера также будут Дэвид Финчер и Аарон Соркин.

В номинации лучшая комедия/музыкальный фильм представлены фильмы: "Следующий фильм о Борате", "Гамильтон", "Мьюзик", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной".

На награду в категории "Лучшая актриса" в драматическом фильме претендуют Виола Дэвис, Андра Дей, Фрэнсис Макдормэнд, Ванесса Кирби, Кэри Маллиган.

В номинации "Лучший актер драматическом фильме" представлены: Риз Ахмед, Энтони Хопкинс, Гэри Олдмен, Чедвик Боузман, Тахар Рахим.

В категории "Лучший мини-сериал или телефильм" номинированы "Нормальные люди", "Неортодоксальная", "Отыграть назад", "Голос перемен", "Ход королевы".

За награду лучшему комедийному сериалу поборются "Эмили в Париже", "Бортпроводница", "Великая", "Тед Лассо", "Шиттс Крик".

В номинации "Лучший драматический сериал" представлены "Корона", "Мандалорец", "Страна Лавкрафта", "Озарк", "Рэтчед".

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