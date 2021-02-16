Боярский госпитализирован после возбуждения исполнительского производства
Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в питерскую больницу № 122.
Точный диагноз артиста неизвестен. Десятью днями раньше артист прошел вакцинацию от коронавируса. Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан предположила у супруга сосудистую реакцию. Актер пребывает в сознании и даже общался с журналистами по телефону.
Ранее сообщалось, что 12 февраля против Михаила Боярского возбудили исполнительское производство. Актер не уплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в 3 000 рублей. По истечении положенных по закону 60 дней и 10 дней на обжалование ему теперь предстоит иметь дело с судебными приставами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А при чем здесь исполнительное производство, к тому же на столь незначительную сумму ?