Боярский госпитализирован после возбуждения исполнительского производства

Боярский госпитализирован после возбуждения исполнительского производства

Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в питерскую больницу № 122.

Точный диагноз артиста неизвестен. Десятью днями раньше артист прошел вакцинацию от коронавируса. Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан предположила у супруга сосудистую реакцию. Актер пребывает в сознании и даже общался с журналистами по телефону.

Ранее сообщалось, что 12 февраля против Михаила Боярского возбудили исполнительское производство. Актер не уплатил штраф за нарушение правил дорожного движения в 3 000 рублей. По истечении положенных по закону 60 дней и 10 дней на обжалование ему теперь предстоит иметь дело с судебными приставами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2021, 14:00
    Гость: stalker

    А при чем здесь исполнительное производство, к тому же на столь незначительную сумму ?

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