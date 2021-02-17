Стас Барецкий предложил создать кладбище для артистов с танцплощадкой

Стас Барецкий предложил создать кладбище для артистов с танцплощадкой

Рэпер, шоумен и экс-участник «Ленинграда» Стас Барецкий разработал проект кладбищ для артистов.

На таких некрополях, по замыслу шоумена, должны быть захоронены артисты шоу-бизнеса, сообщает РЕН-ТВ. Ради подчеркивания их рода деятельности кладбище должно быть оснащено танцплощадкой с жизнерадостной музыкой.

Будучи могильщиком и членом «Союза профессиональных ритуальных агентов», Стас Барецкий озабочен положением артистов. Он привел в пример недавний прецедент с актером сериала «След» Олегом Валкманом, деньги на погребение которого собирали всем миром. Барецкий убежден, что раз уж государство не поддерживает артистов в период пандемии COVID-19, то должно хотя бы обеспечить им достойные проводы в последний путь.

Сам шоумен готов приложить к этому все усилия. В конце прошлого года Стас Барецкий объявил о том, что готов безвозмездно организовать похороны Бари Алибасова на любом кладбище Москвы. Для этого якобы у него уже припасен гроб с окошком «Спящая красавица».
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2021, 16:18
    Гость: Беглый

    Что так скромно?
    Казино и девушки с низкой социальной ответственностью очень нужны, естественно всех приодеть в чёрный цвет.
    А вообще этого гражданина пора отправить на лечение.

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