Актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

22:43 23.02.2021

Агентство AFP со ссылкой на собственный источник сообщило, что актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании.

По данным источника, речь идет о событиях, совершенных, предположительно, в 2018 году в отношении 20-летней актрисы, которая обвиняет Депардье в том, что в августе 2018 года он напал на нее в своем парижском доме.

По некоторым сообщениям в Сети, Депардье и актриса репетировали сцену из спектакля, но, по словам источника, «в этой встрече не было ничего профессионального».

При этом отмечается, что мера пресечения в отношении актера избрана не была.

По словам адвоката, Депардье отрицает все обвинения.

Напомним, в 2018 году актеру уже предъявляли обвинения, но в 2019-м году французская прокуратура из-за отсутствия доказательств закрыла дело. В 2020 году расследование снова возобновилось.