Актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании

Депардьё

Агентство AFP со ссылкой на собственный источник сообщило, что актеру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании.

По данным источника, речь идет о событиях, совершенных, предположительно, в 2018 году в отношении 20-летней актрисы, которая обвиняет Депардье в том, что в августе 2018 года он напал на нее в своем парижском доме.

По некоторым сообщениям в Сети, Депардье и актриса репетировали сцену из спектакля, но, по словам источника, «в этой встрече не было ничего профессионального».

При этом отмечается, что мера пресечения в отношении актера избрана не была.

По словам адвоката, Депардье отрицает все обвинения.

Напомним, в 2018 году актеру уже предъявляли обвинения, но в 2019-м году французская прокуратура из-за отсутствия доказательств закрыла дело. В 2020 году расследование снова возобновилось. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2021, 10:46
    Гость: Ленин жил, Ленин жив, ленин будет жить!

    Хм, оказывется этот кусок сала ещё и о плотских утехах помышляет?

  3. 24.02.2021, 08:36
    Гость: К

    Как говориться ничего личного.
    Скажите, почему с таким пиитетом и восторгом восприняли приезд этой жирной свиньи власти эРэФии с президентом во главе, лично в экстренном порядке давшим ему гражданство, а также некто Кадыров, связанный с президентом не только деньгами и прочими материальными узами, но и на личном ментальном уровне, оба с диктаторскими замашками? При этом народу было плевать на него, только раздражение от шумихи.
    С чего этот боров приехал в эРэФию?. А не в любую другую страну с небольшим налогообложением, но с нормальным жизненным укладом?
    А вы знаете русскую пословицу: свой свояка видит издалека?
    А что такое насилие?
    Воровское сообщество на Руси веками оттачивала свой уклад, порядки и законы, многие из вас знают его отношение к сексуальным насильникам. Очень хотелось бы в связи с этим узнать реакцию власти РФ, но фиг нам расскажут что ни будь Пискоу и Захарова.

  4. 24.02.2021, 08:36
    Гость: Тавагищ!Вирус Торы ,аки корь в ваше лицо написал

    Ты рекламируешь(проповедуешь)Депардье как мужика в расчете,что серая масса не знает,что
    "В своей шокирующей автобиографии Депардье рассказал,что ему приходилось ради денег работать проституткой,обслуживая водителей-дальнобойщиков,раскапывать могилы и обкрадывать демонстрантов.Самыми счастливыми моментами для него были каникулы в обществ.туалетах ."
    Другой рекламирует Держинского в расчете,что часть россиян не знает,что он польский,другая часть не знает,что он еврей,третья часть не знает,что это с него начался кровавый террор.
    Благодаря вашей пропаганде ручейки невежеств мощной рекой поддерживают и Депардье,и Держинского,и Космодемьянскую,где критика сомнительного героизма ставится под табу.И уже "мощная река" с ревом ненавидит гомиков Европы,поляков-пшеков,и,где надо,вы готовы устроить теракты и погромы против своих же единокровцев.Напомню вам:Каплан-Ленин,Троцкий,большевистские погромы в Украине буденовскими рубаками.
    Вы при вашей разношерстности ради собственного гешефта готовы жертвовать представителями своего рода и в целях того же гешефта готовы одеть в уже обрезанную интернациональную шинель "русского мира" "ОдинНарод",устроив ему "Прощание славянки" куда нибудь в Сирию.
    Вы и взяли на вооружение прилагательное русский,где из-за угла,кося под русского втюхиваете "победителю во славе" своё мировоззрение.
    Вы,евреи,создаете прокрустово ложе в ваших интересах для малообразованного,малокультурного,малосведущего россиянина,после чего начинаете его гнобить до изнурения

  5. 24.02.2021, 07:57
    Гость: Николай

    Ну и что эта прошмандовка делала в его доме? Хотя, что делала - понятно, денег хочется еще?

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