Церемония вручения премии «Оскар» пройдет офлайн

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет офлайн

Организаторы церемонии вручения кинопремии «Оскар» заявили, что в этом году она пройдет в очном формате.

Торжественное мероприятие назначено на 25 апреля в Лос-Анджелесе. Причастные к его проведению заверили, что все нормы безопасности будут соблюдены, а гости и лауреаты будут на входе в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Кроме того, на церемонии будет предусмотрена социальная дистанция. Организаторы считают эти меры достаточными для того, чтобы не прибегать к zoom-формату вообще.

Ведущими церемонии станут Приянка Чопра и Ник Джонас. Среди претендентов на «Оскар» в этом году такие фильмы, как «Душа», «Отец», «Коллектив» и др.  

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