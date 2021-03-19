Церемония вручения премии «Оскар» пройдет офлайн

15:05 19.03.2021

Организаторы церемонии вручения кинопремии «Оскар» заявили, что в этом году она пройдет в очном формате.

Торжественное мероприятие назначено на 25 апреля в Лос-Анджелесе. Причастные к его проведению заверили, что все нормы безопасности будут соблюдены, а гости и лауреаты будут на входе в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Кроме того, на церемонии будет предусмотрена социальная дистанция. Организаторы считают эти меры достаточными для того, чтобы не прибегать к zoom-формату вообще.

Ведущими церемонии станут Приянка Чопра и Ник Джонас. Среди претендентов на «Оскар» в этом году такие фильмы, как «Душа», «Отец», «Коллектив» и др.