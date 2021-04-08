"В «Союзмультфильме» заявили о непонимании взрослыми современных мультиков"

17:16 8.04.2021

Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина заявила, что взрослые не понимают современных мультфильмов и поэтому они многим кажутся вредными.

Такое мнение она высказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

«Мы просто привыкли к другой визуальности, законченным образам. Современные дети не любят однозначные образы. Им важно иметь возможность перенести, например, этот образ на бумагу и дорисовать его. Все быстро меняется. И зачастую, изменения, которые происходят, довольно кардинальны. Поэтому, расхождение взглядов детей и родителей обусловлено», - сказала Малыгина.

При этом она считает, что с текущей анимацией все в порядке. По ее словам, современные мультфильмы стали ритмичнее, быстрее, а образы героев - более символичными. Современным детям требуются короче хронометраж - 6-7 минут, раньше он был порядка 10 минут. Именно поэтому, считает Малыгина, многим взрослым кажется, что мультфильмы стали вредными, но с точки зрения профессионалов и психологов, говорит она, это не так.