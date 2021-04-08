В «Союзмультфильме» заявили о непонимании взрослыми современных мультиков
Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина заявила, что взрослые не понимают современных мультфильмов и поэтому они многим кажутся вредными.
Такое мнение она высказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».
«Мы просто привыкли к другой визуальности, законченным образам. Современные дети не любят однозначные образы. Им важно иметь возможность перенести, например, этот образ на бумагу и дорисовать его. Все быстро меняется. И зачастую, изменения, которые происходят, довольно кардинальны. Поэтому, расхождение взглядов детей и родителей обусловлено», - сказала Малыгина.
При этом она считает, что с текущей анимацией все в порядке. По ее словам, современные мультфильмы стали ритмичнее, быстрее, а образы героев - более символичными. Современным детям требуются короче хронометраж - 6-7 минут, раньше он был порядка 10 минут. Именно поэтому, считает Малыгина, многим взрослым кажется, что мультфильмы стали вредными, но с точки зрения профессионалов и психологов, говорит она, это не так.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"В «Союзмультфильме» заявили о непонимании взрослыми современных мультиков"
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Возникает закономерный вопрос - кто делает мультфильмы которые взрослые не понимают, дети?
Они отвратные )))эти комп.мультики.
Не сравнить с "мануальной "техникой,и с кукольной.
В них нет человеческого ничего,а-должно быть.
зрослым кажется, что мультфильмы стали вредными, но с точки зрения профессионалов и психологов, говорит она, это не так
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только дети Ваши, а не "профессионалов".
к тому же она врет.
А откуда она знает, что этот мусор интересен детям. Это мне напоминает рекламу корма для животных. Там утверждают что то, что произвела очередная компания с новыми химическими добавками - это хорошо. Покормили любимых животных, а потом пошли становиться в очередь к ветеринару. Но дети не любимые животные и развиваются они в семье дольше. А такие вот люди преследуют одну цель - деньги, много денег и "переформатирование" детей за счет родителей. А это безнравственно и вредно для народа и страны.
Чего-то госпожа Мамалыгина не договаривает. Взялись же они снимать "Простоквашино" с "Ну погоди". Пусть эрзац, пусть "по мотивам", но взялись.
А видели бы вы, как моя внучка смотрела домовёнка Кузю! Это притом, что современный "продукт", для неё просто фон, кляксы на экране с кастрированными голосами и звуком. А Кузю- смотрит!