В «Союзмультфильме» заявили о непонимании взрослыми современных мультиков

Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина заявила, что взрослые не понимают современных мультфильмов и поэтому они многим кажутся вредными.

Такое мнение она высказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

«Мы просто привыкли к другой визуальности, законченным образам. Современные дети не любят однозначные образы. Им важно иметь возможность перенести, например, этот образ на бумагу и дорисовать его. Все быстро меняется. И зачастую, изменения, которые происходят, довольно кардинальны. Поэтому, расхождение взглядов детей и родителей обусловлено», - сказала Малыгина.

При этом она считает, что с текущей анимацией все в порядке. По ее словам, современные мультфильмы стали ритмичнее, быстрее, а образы героев - более символичными. Современным детям требуются короче хронометраж - 6-7 минут, раньше он был порядка 10 минут. Именно поэтому, считает Малыгина, многим взрослым кажется, что мультфильмы стали вредными, но с точки зрения профессионалов и психологов, говорит она, это не так.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.04.2021, 02:22
    Гость: blog2038,.

    "В «Союзмультфильме» заявили о непонимании взрослыми современных мультиков"
    ---
    Возникает закономерный вопрос - кто делает мультфильмы которые взрослые не понимают, дети?

  2. 09.04.2021, 02:15
    Гость: ))) мнение:

    Они отвратные )))эти комп.мультики.
    Не сравнить с "мануальной "техникой,и с кукольной.
    В них нет человеческого ничего,а-должно быть.

  3. 09.04.2021, 01:52
    Гость: gvozd

    зрослым кажется, что мультфильмы стали вредными, но с точки зрения профессионалов и психологов, говорит она, это не так
    --
    только дети Ваши, а не "профессионалов".
    к тому же она врет.

  4. 09.04.2021, 00:55
    Гость: И

    А откуда она знает, что этот мусор интересен детям. Это мне напоминает рекламу корма для животных. Там утверждают что то, что произвела очередная компания с новыми химическими добавками - это хорошо. Покормили любимых животных, а потом пошли становиться в очередь к ветеринару. Но дети не любимые животные и развиваются они в семье дольше. А такие вот люди преследуют одну цель - деньги, много денег и "переформатирование" детей за счет родителей. А это безнравственно и вредно для народа и страны.

  5. 09.04.2021, 00:05
    Гость: НАрмальный пацан

    Чего-то госпожа Мамалыгина не договаривает. Взялись же они снимать "Простоквашино" с "Ну погоди". Пусть эрзац, пусть "по мотивам", но взялись.
    А видели бы вы, как моя внучка смотрела домовёнка Кузю! Это притом, что современный "продукт", для неё просто фон, кляксы на экране с кастрированными голосами и звуком. А Кузю- смотрит!

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