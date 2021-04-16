Дочь актера Михаила Ефремова взяла себе имя Сергей

Дочь Михаила Ефремова взяла себе имя Сергей

Стало это известно благодаря журналистке Анне Монгайт, которой наследница Ефремова отказала в интервью для телеграммы, пока тематика передачи не будет сменена с женской на нейтральную. В декабре Анна мария написала, что воспринимает себя как мужчину.

Чуть раньше она сообщила отцу, находящемуся тогда под следствием за смертельное ДТП, что ей нравятся девушки.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.04.2021, 19:16
    Гость: личный опыт

    Ну это-то нормально. Я уже говорил тут, что раньше я был женщиной. Потом сделал операцию. Всё прошло нормально. Личный опыт, однако, имеется.

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