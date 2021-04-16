Дочь актера Михаила Ефремова взяла себе имя Сергей
Стало это известно благодаря журналистке Анне Монгайт, которой наследница Ефремова отказала в интервью для телеграммы, пока тематика передачи не будет сменена с женской на нейтральную. В декабре Анна мария написала, что воспринимает себя как мужчину.
Чуть раньше она сообщила отцу, находящемуся тогда под следствием за смертельное ДТП, что ей нравятся девушки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот она - Кара Божья этому негодяю ефременке...
Ну это-то нормально. Я уже говорил тут, что раньше я был женщиной. Потом сделал операцию. Всё прошло нормально. Личный опыт, однако, имеется.
Слава Богу! Дебилы размножаться не будут