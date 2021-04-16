Дочь актера Михаила Ефремова взяла себе имя Сергей

17:34 16.04.2021

Стало это известно благодаря журналистке Анне Монгайт, которой наследница Ефремова отказала в интервью для телеграммы, пока тематика передачи не будет сменена с женской на нейтральную. В декабре Анна мария написала, что воспринимает себя как мужчину.

Чуть раньше она сообщила отцу, находящемуся тогда под следствием за смертельное ДТП, что ей нравятся девушки.

