В США наградили лауреатов премии «Оскар»

08:45 26.04.2021

В США состоялась 93-я церемония награждения лауреатов престижной кинопремии "Оскар". Вручение наград прошло в оффлайн-формате в Лос-Анджелесе, трансляцию церемонии вел телеканал АВС.

Главная награда за лучший фильм года досталась работе режиссера Хлои Чжао "Земля кочевников", повествующая о женщине, оставшейся без работы и дома и пустившейся путешествовать по США в автофургоне.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме Чжао главную роль. Сама кинематографист получила статуэтку "Оскар" как лучший режиссер года.

"Оскар" за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за работу в фильме "Отец". Легендарный актер стал самым пожилым обладателем престижной статуэтки.

Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссер Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды"), лучшим фильмом на иностранным языке признана картина датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм "Душа", а лучшим документальным — "Мой учитель — осьминог".

Лучшей оригинальной композицией признана песня Fight for You из фильма "Иуда и черный мессия".