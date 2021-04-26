Кинопремию «Ника» вручили в Москве сразу за два года

06:55 26.04.2021

Церемония вручения престижной кинопремии «Ника» прошла в Москве вечером 25 апреля.

Из-за прошлогодних «коронавирусных» ограничений награду вручали по итогам двух лет. Так, лучшим фильмом 2019 года стал стилизованный под винтаж «Француз» Андрея Смирнова. Историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» была признана лучшей за 2020 год. Актриса Юлия Высоцкая, сыгравшая в картине, удостоилась премии за лучшую женскую роль.

«Нику» за лучший сценарий 2019 года дали Дмитрию Глуховскому за криминальную драму «Текст». В той же номинации за 2020 год лучшим стала фантасмагория «Глубже» Михаила Сегала.

Лауреатами в номинации «Лучший актер» и «Лучшая актриса» стали Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Самал Еслямова, Виктория Мирошниченко, Леонид Ярмольник и Александр Паль.