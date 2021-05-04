Российской съемочной группе «Пункта пропуска» запретили въезд на Украину
Российские кинематографисты, трудившиеся над художественным фильмом «Пункт пропуска» в Крыму, угодили в базу данных «Миротворца».
Сценарист ленты Иван Соловьев, исполнивший в ней роль командующего Черноморским флотом, сказал «Российской газете», что на украинский сайт попали режиссер фильма Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, а также народный артист России Эммануил Виторган и заслуженный артист России Михаил Калиничев. Еще о троих членов группы (Михаил Полицеймако, Тимур Ефременков и Иван Соловьев), которых ранее уже размещали на сайте, появилась информация об участии в съемках «Пункта пропуска».
Автор сценария подчеркнул, что Украина в очередной продолжает вести тупиковую политику «составления списков неугодных и бряцания тяжелыми квазиправовыми формулировками».
Картина «Пункт пропуска. Офицерская история» сделана в 2020 году московской киностудией «Горизонт кино». Она базируется на реальной истории двух военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами в Крыму. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. Прокат запланирован на май этого года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Меня лично не удивляет, что все эти лица попали на сайт "Миротворец". Даже название сайта звучит цинично, учитывая для чего он создан. Там миром и не пахнет. Меня удивляет другое. Это обилие телевизионных телеподелок нм экранах нашего ТВ, слепленных в Украине. Я говорю о таких передачах как "Папа попал", "Папа на хата" (где откровенно тупые и бесхозяйственные папаши пытаются вести хозяйство за своих жен), "Я стесняюсь своего тела" (Боже, где они столько уродов находят ?), "Обмен домами" (еще куда ни шло), "Обмен женами" (здравствуйте, приехали) и тому подобная дребедень. И этим "добром" у нас некоторые телеканалы забиты. Не уму ни сердцу. Что, сами ничего путного снять не в состоянии, раз такую фигню показывают ? А сколько у нас на ТВ украинских артистов прописалось. Наших туда не пускают, а они к нам свободно катаются. Ну и зачем ? Или своих талантливых артистов мало ?