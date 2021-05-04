Российской съемочной группе «Пункта пропуска» запретили въезд на Украину

Российской съемочной группе «Пункта пропуска» запретили въезд на Украину

Российские кинематографисты, трудившиеся над художественным фильмом «Пункт пропуска» в Крыму, угодили в базу данных «Миротворца».

Сценарист ленты Иван Соловьев, исполнивший в ней роль командующего Черноморским флотом, сказал «Российской газете», что на украинский сайт попали режиссер фильма Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, а также народный артист России Эммануил Виторган и заслуженный артист России Михаил Калиничев. Еще о троих членов группы (Михаил Полицеймако, Тимур Ефременков и Иван Соловьев), которых ранее уже размещали на сайте, появилась информация об участии в съемках «Пункта пропуска».

Автор сценария подчеркнул, что Украина в очередной продолжает вести тупиковую политику «составления списков неугодных и бряцания тяжелыми квазиправовыми формулировками».

Картина «Пункт пропуска. Офицерская история» сделана в 2020 году московской киностудией «Горизонт кино». Она базируется на реальной истории двух военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами в Крыму. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. Прокат запланирован на май этого года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2021, 19:37
    Гость: Stalker

    Меня лично не удивляет, что все эти лица попали на сайт "Миротворец". Даже название сайта звучит цинично, учитывая для чего он создан. Там миром и не пахнет. Меня удивляет другое. Это обилие телевизионных телеподелок нм экранах нашего ТВ, слепленных в Украине. Я говорю о таких передачах как "Папа попал", "Папа на хата" (где откровенно тупые и бесхозяйственные папаши пытаются вести хозяйство за своих жен), "Я стесняюсь своего тела" (Боже, где они столько уродов находят ?), "Обмен домами" (еще куда ни шло), "Обмен женами" (здравствуйте, приехали) и тому подобная дребедень. И этим "добром" у нас некоторые телеканалы забиты. Не уму ни сердцу. Что, сами ничего путного снять не в состоянии, раз такую фигню показывают ? А сколько у нас на ТВ украинских артистов прописалось. Наших туда не пускают, а они к нам свободно катаются. Ну и зачем ? Или своих талантливых артистов мало ?

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