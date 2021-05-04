Российской съемочной группе «Пункта пропуска» запретили въезд на Украину

16:42 4.05.2021

Российские кинематографисты, трудившиеся над художественным фильмом «Пункт пропуска» в Крыму, угодили в базу данных «Миротворца».

Сценарист ленты Иван Соловьев, исполнивший в ней роль командующего Черноморским флотом, сказал «Российской газете», что на украинский сайт попали режиссер фильма Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, а также народный артист России Эммануил Виторган и заслуженный артист России Михаил Калиничев. Еще о троих членов группы (Михаил Полицеймако, Тимур Ефременков и Иван Соловьев), которых ранее уже размещали на сайте, появилась информация об участии в съемках «Пункта пропуска».

Автор сценария подчеркнул, что Украина в очередной продолжает вести тупиковую политику «составления списков неугодных и бряцания тяжелыми квазиправовыми формулировками».

Картина «Пункт пропуска. Офицерская история» сделана в 2020 году московской киностудией «Горизонт кино». Она базируется на реальной истории двух военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами в Крыму. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. Прокат запланирован на май этого года.