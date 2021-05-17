Владимир Машков вернулся в политику из-за «Единой России»

Машков единая россия

Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков вновь решил попробовать себя в роли политика.

Актер согласился принять участие в предварительных выборах (праймериз) от «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, сообщает РБК. Чуть ранее по этому же пути пошла экс-вокалистка группы «ТаТу» Юлия Волкова. Однако Машков отличается тем, что подобный опыт у него уже был.

Десять лет назад Машков также баллотировался от «ЕдРа». Оказавшись в первой тройке по Кемеровской области, он отказался от мандата. А сейчас он не стал баллотироваться в Госдуму от района Кунцево, хотя ему это предлагала сделать «Единая Россия». В результате на выборы по 197-му одномандатному округу (Кунцево) идёт муж и соведущий Ольги Скобеевой в программе «60 минут» Евгений Попов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.05.2021, 22:16
    Гость: Юляка

    Деляшок !В худруки вылез,45 тысяч евро в месяц жалованье...теперь корыто пожирнее подавай,с копытцами влезет...

  2. 17.05.2021, 21:07
    Гость: Вася

    Ну вот , еще одному не хватает хлеба от творчества. Захотелось поближе к закромам родины. Впрочем почему то никогда сильно не доверял данному артисту. Как то уж больно наигранны все роли.

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