Владимир Машков вернулся в политику из-за «Единой России»

19:30 17.05.2021

Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков вновь решил попробовать себя в роли политика.

Актер согласился принять участие в предварительных выборах (праймериз) от «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, сообщает РБК. Чуть ранее по этому же пути пошла экс-вокалистка группы «ТаТу» Юлия Волкова. Однако Машков отличается тем, что подобный опыт у него уже был.

Десять лет назад Машков также баллотировался от «ЕдРа». Оказавшись в первой тройке по Кемеровской области, он отказался от мандата. А сейчас он не стал баллотироваться в Госдуму от района Кунцево, хотя ему это предлагала сделать «Единая Россия». В результате на выборы по 197-му одномандатному округу (Кунцево) идёт муж и соведущий Ольги Скобеевой в программе «60 минут» Евгений Попов.