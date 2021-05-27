Адвокаты Михаила Ефремова добиваются смягчения ему наказания
Адвокаты актера Михаила Ефремова, ставшего год назад виновником смертельного ДТП, подали в суд кассационную жалобу.
Ее целью является смягчение наказания актеру. Процесс должен идти поэтапно. Сначала защитники намерены добиться отмены наказания для актера в 6,5 лет колонии, а затем уменьшения срока.
Жалоба состоит из двух частей. Первая из них включает перечисление заслуг Ефремова. Во второй указаны нарушения, которые, по мнению защитников, не были учтены при расследовании, сообщает Коммерсантъ. В частности, по их мнению, следствие совершенно проигнорировало тот факт, что погибший в ДТП с участием актера водитель ехал не пристегнутым. Не была проведена и трассологическая экспертиза, которой добивались адвокаты.
При этом в прессе появились слухи о том, что Михаил Ефремов якобы доставлен в Москву то ли для нового рассмотрения его дела, то ли для сотрудничества со следствием по сбыту наркотиков, которые он употреблял. Но дочь актера и его адвокаты опровергли эти слухи. По их информации, Ефремов продолжает отбывать наканазие в Алексеевске Белгородской области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ура! Давайте его отпустим! Мучается мужик не за что. Неприкасаемый он у нас. Творческая личность. Остальные быдло,кто в касту не входит.
Правильно. Разделить ответственность должны оба виновника ДТП. Потерпевший виновен в том, что сам злостно нарушал ПДД не пристегиваясь ремнем безопасности. Тяжесть последствий обусловлена в том числе и тем, что он снял даже фиксирующее устройство ремня, как потом выяснилось. Был бы пристегнут , кто знает чем бы все закончилось, однако факт пренебрежения ПДД налицо.Это не снимает вины с Ефремова, однако должно быть учтено судом. По справедливости.
Выпустить ефремова из-за решетки можно тогда, когда воскреснет убитый им человек...
Жалоба состоит из двух частей. Первая из них включает перечисление заслуг Ефремова. Во второй указаны нарушения, которые, по мнению защитников, не были учтены при расследовании. Во-первых, убийца был пьян, поэтому виноваты официанты, которые принесли бутылку. Он был под наркотиками, поэтому виноваты правоохранители, не остановившие наркодилеров, снабжавших "артиста". Не проведена экспертиза, которая бы показала, что он начал тормозить, едва сел за руль. И, наконец, следствие не учло: В октябре 1993 года поддержал силовой разгон Верховного Совета России[9].
В марте 2014 года вместе с рядом других деятелей культуры выразил своё несогласие с политикой российской власти в Крыму[10]. В июле 2015 года фамилия артиста была внесена Минкультом Украины в так называемый «белый список» деятелей культуры и искусства разных стран, которые поддержали территориальную целостность и суверенитет страны[11][12].
у них такая.