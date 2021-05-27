Адвокаты Михаила Ефремова добиваются смягчения ему наказания

09:32 27.05.2021

Адвокаты актера Михаила Ефремова, ставшего год назад виновником смертельного ДТП, подали в суд кассационную жалобу.

Ее целью является смягчение наказания актеру. Процесс должен идти поэтапно. Сначала защитники намерены добиться отмены наказания для актера в 6,5 лет колонии, а затем уменьшения срока.

Жалоба состоит из двух частей. Первая из них включает перечисление заслуг Ефремова. Во второй указаны нарушения, которые, по мнению защитников, не были учтены при расследовании, сообщает Коммерсантъ. В частности, по их мнению, следствие совершенно проигнорировало тот факт, что погибший в ДТП с участием актера водитель ехал не пристегнутым. Не была проведена и трассологическая экспертиза, которой добивались адвокаты.

При этом в прессе появились слухи о том, что Михаил Ефремов якобы доставлен в Москву то ли для нового рассмотрения его дела, то ли для сотрудничества со следствием по сбыту наркотиков, которые он употреблял. Но дочь актера и его адвокаты опровергли эти слухи. По их информации, Ефремов продолжает отбывать наканазие в Алексеевске Белгородской области.

