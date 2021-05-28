Популярные передачи Первого канала

21:08 28.05.2021

Первый канал - один из самых популярных среди телезрителей

Развлекательные передачи, выходящие здесь, имеют самый разный формат: здесь можно встретить и музыкальные шоу, и юмористические программы, и даже детские конкурсы. Представляем подборку лучших передач, транслируемых на Первом канале.

Голос



Здесь можно услышать песни разных жанров и направлений. Но исполнять их будут те, о ком вы слышите в первый раз. Шоу https://www.ivi.ru/tvshows/golos создано, чтобы певцы, особо до этого неизвестные, показали своё мастерство в исполнении различных произведений. Часто это - известные, но достаточно сложные композиции, выбранные, чтобы продемонстрировать все возможности участника.

В каждом сезоне их оценивают наставники - сами известные в мире музыки люди - и отбирают понравившихся исполнителей в свои команды.

Лучше всех



Здесь в центре внимания - всегда только дети. И каждому из них есть чем вас удивить! Кто-то из них хорошо поёт, играет на музыкальном инструменте, другие могут похвастаться спортивными достижениями или художественными навыками. В шоу https://www.ivi.ru/tvshows/luchshe-vsekh они демонстрируют свои умения и немного рассказывают о себе - и всё это сопровождается комментариями от ведущего Максима Галкина.

Кто в этом выпуске станет лучше всех, каким будет выступление этого участника, узнайте об этом в шоу.

КВН



Настало время для юмора - и здесь это больше командная игра. Участники соревнуются в комических импровизациях, остроумных ответах на задаваемые ведущим вопросы, пародиях на популярные песни - но всё это в составе команд (к примеру, университетских).

Сначала они представляются, затем отвечают на вопросы от зрителей или жюри, импровизируют, придумывают миниатюры, пародийные новости и песни. Иногда в привычный сценарий вносятся изменения, и вы можете увидеть новый конкурс.

Вечерний Ургант



Новости мы смотрим часто. А что насчёт такого формата новостей? Иван Ургант расскажет вам, что произошло в стране и мире за сегодняшний день, подчеркнёт самые важные события, а Алла Михеева проведёт репортаж с мест некоторых из них. Корреспонденты зададут вопросы прохожим, детям, ведущие обсудят забавные фотографии знаменитостей, события в мире спорта и новые товары из интернет-магазинов. Кажется, здесь обсуждаются самые разные темы.

Кроме этого, на передачу каждый раз приглашают гостей - известных актёров, телеведущих, блогеров.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi