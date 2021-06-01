В английском переводе «Брата» оставили «фашистов», «евреев» и «голубых»

18:11 1.06.2021

Netflix, приобретя 29 мая права на «Брат» и «Брат-2» не стал подвергать жесткой цензуре неполиткорректные высказывания героя лент Данилы Багрова.

Так, реплику «А то я евреев как-то не очень» звучит в версии от Netflix как «Я не большой фанат евреев», а цитата про то, что «все режиссеры — ****** [гомосексуалы]» была переведена полностью. В исходном виде осталось и выражение из второй части ленты: «Свой? «Свой своему поневоле брат» — народная фашистская поговорка. Фашист». Слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке».

Ранее в интернете появились фейке о совершенно непотребном переводе фразы из первого «Брата» про «гниду чернож…» Однако это не подтвердилось, а на самом деле выражение было переведено как «глист чернож…».

