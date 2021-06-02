Вдовиченков и Дюжев впервые снимутся вместе с эпохи «Бригады»

13:59 2.06.2021

Начались съемки сериала Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям».

Криминальная комедия расскажет историю четырех преступников: вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки. Все они познакомились в тюрьме и теперь, прежде чем завязать с криминальной жизнью, решаются на финальное грандиозное ограбление, чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь.

Бывшие арестанты арендуют ресторан рядом с банком и намереваются втихаря сделать подкоп к хранилищу, но неожиданно их заведение с тюремной кухней и хамским обслуживанием становится хитом у посетителей.

Главных героев в сериале играют Владимир Вдовиченков и Дмитрий Дюжев, которые не встречались на съемочной площадке со времен легендарной «Бригады», а также Владимир Сычев и Иван Кокорин.

