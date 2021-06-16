Дочь Заворотнюк раскритиковала докторов из-за болезни мамы

Дочь Заворотнюк раскритиковала докторов из-за болезни мамы

Дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк Анна пожаловалась на некорректное поведение докторов, которые не имеют отношения к актрисе.

Придя по своим делам на плановый осмотр, Анна столкнулась с навязчивым интересом врачей к состоянию артистки. «Две женщины-врача в кабинете. В месте, где ты вообще не ожидаешь никаких личных вопросов, начинается: «А это правда, что пишут? А то, а се? Ой, я прям плакала, когда узнала», - написала Анна в соцсетях и съязвила, что и сама «плакала, когда узнала».

Также Анна рассказала о своей тяжелой депрессии из-за болезни мамы и поблагодарила друзей за деликатную поддержку. «Моя жизнь — не цирк. Я закрытый человек, и была бы моя воля, я бы абсолютно все хранила в себе, мне так легче», — подчеркнула девушка.
 

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