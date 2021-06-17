Иван Краско объявил об истинной причине смерти сына Андрея

13:37 17.06.2021

В преддверии 15-летия с момента смерти Андрея Краско его отец Иван Краско объявил об истинной причине его ухода

По мнению 90-летнего артиста, преждевременная кончина его отпрыска была связана с отсутствием женского внимания. «В этом году, 4 июля, будет 15 лет, как он ушел, - напомнил «Собеседнику» Иван Краско. – Я понял, что мой сын ушел от сердечной недостаточности, от недостатка сердечности, ему не хватало заботливой женской руки. С любящими он расстался, а остальные все чего-то хотели от моего Андрюши».

Сам Иван Краско от отсутствия женской ласки не страдает. Напомним, что недавно он объявил, что в пятый раз женится. Теперь его избранницей станет женщина вдвое младше него.

