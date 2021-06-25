Будина поддержала выступившего против тотальной вакцинации Бероева

Будина поддержала выступившего против тотальной вакцинации Бероева

Актриса Ольга Будина выступила в поддержку коллеги Егора Бероева, который высказался на днях против дискриминации из-за ковидных прививок.

Артистка назвала его поступок смелым. «Мы вправе решать, прививаться или не прививаться — это право выбора и это свобода человека, гарантированная нашей Конституцией, поэтому я поддерживаю позицию Егора Бероева», — сказала «Собеседнику» она.

Актриса напомнила, что холокост начинался именно так же — поначалу евреям запрещали находиться в обществе с представителями других наций, а закончилось все глобальной трагедией.

Напомним, что 22 июня Егор Бероев, выйдя на сцену вручения одной из кинопремий с желтой звездой Давида на лацкане пиджака, не мог смолчать и высказал все, что он думает о движении России к повальной вакцинации от COVID-19.
 

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