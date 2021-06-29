Актриса Вера Сотникова заразилась коронавирусом

13:20 29.06.2021

Актриса Вера Сотникова сообщила о своем заражении коронавирусом.

В данный момент она находится в больнице. Артистка призналась, что планировала сделать прививку на прошлой неделе. Однако из-за неважного самоучувствуя в этот день она решила отложить процедуру

Сотникова надеялась «проскочить», чтобы вакцинироваться и отправиться на Каннский фестиваль, но ей это не удалось. Плохо ей стало 28 июня. «Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Все это пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться», - пожаловалась Сотникова.

