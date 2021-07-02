Татьяна Доронина написала письмо Путину с просьбой спасти МХАТ
В ответ пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина заявила, что Татьяну Доронину могут использовать некие силы в своих целях
Татьяна Доронина, ранее занимавшая пост худрука МХАТа, а теперь являющаяся номинальным президентом театра, написала письмо Владимиру Путину.
В послании к президенту актриса выражает тревогу о судьбе МХАТа и умоляет главу государства «сохранить» театр, сообщает РИА Новости. По мнению Дорониной, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Многие талантливые артисты, по словам Дорониной, изгнаны из театра, а сам репертуар «почти уничтожен», как и любимые декорации зрителей из лучших спектаклей.
В ответ пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина заявила, что Татьяну Доронину могут использовать некие силы в своих целях. «Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является, - отметила она. – Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах».
Мусина-Пушкина добавила, что Доронина давно бы могла приехать в театр сама и вручить письмо, но этого не произошло.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Тяжело, переходите на МРОТ.
Среди артистов миллионеров тьма, как потом выясняется. Пусть они и помогут театральным коллегам.
Нет государственных и президентских денег. Есть деньги налогоплательщиков. Помочь одним, значит лишить денег других.
Актриса с высокой ЗП. Посмотрите бесогон, деньги не пахнут.
политического доноса.
Бузова во МХАТе?В каком качестве?
Ну если Бузова теперь - актриса МХАТа, то что там еще должны рассказывать Дорониной какие-то силы? И так все очевидно.