Татьяна Доронина написала письмо Путину с просьбой спасти МХАТ

13:43 2.07.2021

В ответ пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина заявила, что Татьяну Доронину могут использовать некие силы в своих целях

Татьяна Доронина, ранее занимавшая пост худрука МХАТа, а теперь являющаяся номинальным президентом театра, написала письмо Владимиру Путину.

В послании к президенту актриса выражает тревогу о судьбе МХАТа и умоляет главу государства «сохранить» театр, сообщает РИА Новости. По мнению Дорониной, если этого не сделать, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Многие талантливые артисты, по словам Дорониной, изгнаны из театра, а сам репертуар «почти уничтожен», как и любимые декорации зрителей из лучших спектаклей.

В ответ пресс-секретарь МХАТ Виктория Мусина-Пушкина заявила, что Татьяну Доронину могут использовать некие силы в своих целях. «Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является, - отметила она. – Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах».

Мусина-Пушкина добавила, что Доронина давно бы могла приехать в театр сама и вручить письмо, но этого не произошло.

