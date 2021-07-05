Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
В Москве от последствий коронавирусной инфекции скончался актер и режиссер Владимир Меньшов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Мосфильма.
Кинематографисту был 81 год.
"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщении, распространенном киностудией.
О том, что Меньшову поставлен диагноз COVID-19 стало известно 26 июня, тогда сообщалось, что заболевание протекает в легкой форме. Позже в больницу, также с подтвержденной коронавирусной инфекцией была госпитализирована супруга режиссера, актриса Вера Алентова. О ее состоянии не сообщается.
О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.
Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1961 году он стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).
В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. На его счету более 100 киноработ, где он выступал в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера.
Меньшов является лауреатом Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), а также кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уходят лучшие художники и актёры, а остаются бездари из "Дом 2" и прочих "Интернов". Царство ему Небесное и соболезнования родным и близким!
Для:Гость оффигеть Не обращайте внимания на таких провокаторов,как Европеец. Он сюда приходит деньги зарабатывать и одновременно делится с нами историческими фактами своей страны,как французы обезглавили королеву Франции Марию Антуанетту и другим тоже досталось. А в США сажают на электрический стул.Вот такие нравы у диких людей! А у нас горе,мы потеряли замечательного человека,талантливого актера и режиссера Владимира Валентиновича Меньшова......
Троли реально теряют человеческий облик.
у русских появилась гильотина или некто умом тронулся?
Все эти коронавирусы рукотворны и произведены мировым сионизмом, с которым боролся И.В. Сталин, пока это вопрос не решён цивилизация будет находиться на грани уничтожения, кому-то очень хочется уничтожить человечество и странно что в руководстве нашей страны немало негодяев которые так или иначе это поддерживают.