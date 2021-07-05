Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

11:13 5.07.2021

В Москве от последствий коронавирусной инфекции скончался актер и режиссер Владимир Меньшов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Мосфильма.

Кинематографисту был 81 год.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщении, распространенном киностудией.

О том, что Меньшову поставлен диагноз COVID-19 стало известно 26 июня, тогда сообщалось, что заболевание протекает в легкой форме. Позже в больницу, также с подтвержденной коронавирусной инфекцией была госпитализирована супруга режиссера, актриса Вера Алентова. О ее состоянии не сообщается.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1961 году он стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. На его счету более 100 киноработ, где он выступал в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера.

Меньшов является лауреатом Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), а также кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.