Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса

Владимир Меньшов

В Москве от последствий коронавирусной инфекции скончался актер и режиссер Владимир Меньшов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Мосфильма.

Кинематографисту был 81 год. 

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщении, распространенном киностудией.

О том, что Меньшову поставлен диагноз COVID-19 стало известно 26 июня, тогда сообщалось, что заболевание протекает в легкой форме. Позже в больницу, также с подтвержденной коронавирусной инфекцией была госпитализирована супруга режиссера, актриса Вера Алентова. О ее состоянии не сообщается.

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1961 году он стал студентом актёрского факультета школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году, в 1970 году окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

В 1981 году его фильм «Москва слезам не верит» (1979) был удостоен премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук как лучший фильм на иностранном языке. На его счету более 100 киноработ, где он выступал в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера.

Меньшов является лауреатом Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978), а также кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.07.2021, 18:14
    Гость: Alexander der Große

    Уходят лучшие художники и актёры, а остаются бездари из "Дом 2" и прочих "Интернов". Царство ему Небесное и соболезнования родным и близким!

  2. 05.07.2021, 17:30
    Гость: Радуга

    Для:Гость оффигеть Не обращайте внимания на таких провокаторов,как Европеец. Он сюда приходит деньги зарабатывать и одновременно делится с нами историческими фактами своей страны,как французы обезглавили королеву Франции Марию Антуанетту и другим тоже досталось. А в США сажают на электрический стул.Вот такие нравы у диких людей! А у нас горе,мы потеряли замечательного человека,талантливого актера и режиссера Владимира Валентиновича Меньшова......

  5. 05.07.2021, 15:47
    Гость: Доцент

    Все эти коронавирусы рукотворны и произведены мировым сионизмом, с которым боролся И.В. Сталин, пока это вопрос не решён цивилизация будет находиться на грани уничтожения, кому-то очень хочется уничтожить человечество и странно что в руководстве нашей страны немало негодяев которые так или иначе это поддерживают.

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