Вера Алентова смогла прийти на церемонию прощания с Владимиром Меньшовым

12:44 8.07.2021

Только что перенесшая коронавирус Вера Алентова смогла прийти попрощаться со своим мужем – Владимиром Меньшовым – на гражданскую панихиду в Дом Кино.

До последнего не было понятно, позволяет ли состояние артистки это сделать.

В холле Дома кино стоит портрет Меньшова, рядом с ним разместили венки и множество цветов.

Гроб с телом режиссера установили на сцене. В помещении учитываются требования социальной дистанции. По информации ТАСС, за первые 15 минут с начала церемонии проводить в последний путь народного артиста СССР пришло более сотни людей.

Режиссера, обладателя премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит", похоронят на Новодевичьем кладбище по соседству с актером Василием Лановым после прощания 8 июля.