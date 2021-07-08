Вера Алентова смогла прийти на церемонию прощания с Владимиром Меньшовым
Только что перенесшая коронавирус Вера Алентова смогла прийти попрощаться со своим мужем – Владимиром Меньшовым – на гражданскую панихиду в Дом Кино.
До последнего не было понятно, позволяет ли состояние артистки это сделать.
В холле Дома кино стоит портрет Меньшова, рядом с ним разместили венки и множество цветов.
Гроб с телом режиссера установили на сцене. В помещении учитываются требования социальной дистанции. По информации ТАСС, за первые 15 минут с начала церемонии проводить в последний путь народного артиста СССР пришло более сотни людей.
Режиссера, обладателя премии "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит", похоронят на Новодевичьем кладбище по соседству с актером Василием Лановым после прощания 8 июля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Время ухода у каждого своё и причины также.Мастер,актёр,режиссёр ,"земля пухом"!Видимо возраст сказался и фантазии, перед уходом появилось желание в "грязь" наступить политическую,вместе с "майдановыми","зверевыми","володиными",.....Вот и Говорухин на эти же "грабли" наступил,а вроде "так жить нельзя".....