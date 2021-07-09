Российский фильм «Майор Гром» оказался на вершине рейтинга Netflix

Российский сериал «Майор Гром» оказался на вершине рейтинга Netflix

Отечественный кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» режиссера Олега Трофимова признан одним из самых популярных фильмов в международном рейтинге платформы Netflix.

Уже через 24 часа после появления «Майора Грома» на стриминговом сервисе (фильм стал доступен для иностранных зрителей на Netflix вечером 7 июля), укрепился на лидирующей позицию рейтинга в Чехии, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Бразилии, Венгрии и других странах. Кроме того, в 64 регионах лента вошла в топ-10.

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на российские экраны в 2021 году. Кассовые сборы картины составили почти 4,5 миллиона долларов.
 

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