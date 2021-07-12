Харатьян, Малахов, Корчевников и Резник награждены орденами

Харатьян, Малахов, Корчевников и Резник награждены орденами

Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей культуры.

За заметный вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» награжден поэт Илья Резник, «За заслуги перед Отечеством IV степени» - артистка-вокалистка Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Зоя Виноградова, Орденом почета – худрук Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П.Осипова Владимир Андропов и артист Театра эстрады имени Аркадия Райкина Николай Поздеев.

Артист Малого театра Борис Невзоров удостоен Ордена Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отчеством II степени» награждены директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Марина Лошак и актер Дмитрий Харатьян. Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» получили актриса и директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, актриса драматического театра «На Литейном» Тамара Шемпель и др.

За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» награждена заместитель главного редактора телеканала «Культура» Бэлла Куркова, орденом Александра Невского - заместитель главного редактора телеканала «Культура» Сергей Шумаков. Орден Дружбы получили телеведущие Борис Корчевников и Андрей Малахов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.07.2021, 20:11
    Гость: Хорошо.

    Основания для награждения
    Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
    Граждане Российской Федерации могут быть награждены орденом Александра Невского, как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской Федерации, а лица, замещающие должности государственной службы, должны иметь также общий стаж государственной службы не менее 20 лет.

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