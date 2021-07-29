Netflix ввел обязательную вакцинацию для участников киносъемок

11:25 29.07.2021

Стриминговый сервис Netflix объявил о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для актеров, участвующих в съемках, а также всех сотрудников съемочных групп, работающих непосредственно на площадках и контактирующих друг с другом, сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Netflix стали первой крупной киностудией Голливуда, решившейся на подобные меры для возвращения к нормальной работе в условиях пандемии. Данные правила ранее были одобрены голливудскими профсоюзами, представителями крупных кинокомпаний, Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдии киноактеров и других отраслевых союзов и гильдий.

Принятые правила позволят компании обязать привиться от коронавируса всех сотрудников съемочных площадок, включая актеров, но не других участников кинопроцесса. Тем самым на площадках, где привиты все без исключения участники съемочного процесса, можно смягчить другие санитарно-эпидемиологические требования. Исключение может быть сделано для тех, кто не может привиться по медициским показаниям, по возрасту или в соответствии со своими религиозными убеждениями.

Netflix ввел новые правила на фоне ужесточения ограничений в США, связанного с распространением контагиозного штамма "дельта". Ранее из-за этого власти страны вернули масочный режим в помещениях, несмотря на хорошие темпы вакцинации.

Ранее актер Шон Пенн отказался возобновить участие в съемках сериала Gaslit до тех пор, пока не будут привиты все участники съемок и продакшена.