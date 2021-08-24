Вдовец Гурченко отсудил у издательства более 600 тысяч рублей за ее мемуары

Договор о выпуске книги Сенин заключил в начале 2020 года

Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин отсудил у крупного российского издательства деньги за мемуары своей супруги, пишет "Московский комсомолец".

Речь идет о книге "Аплодисменты", договор о выпуске которой Сенин заключил в начале 2020 года. По документу, издательство должно было выплатить денежное вознаграждение в течение 30 дней после выхода первого издания. При этом вознаграждение предполагалось не только за печатный вариант, но и за аудиокнигу и любое упоминание о мемуарах. 

Книга была переиздана, однако денег на счет Сенина от издательства так и не поступило, а его звонки игнорировались.

В конце 2020 года Сенин обратился с иском в Кунцевский районный суд, который частично удовлетворил его требования. Суд постановил выплатить истцу 675 тысяч рублей с учетом всех пени. 

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