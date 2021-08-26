Иван Краско госпитализирован в реанимацию с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга с инсультом, сообщает «Собеседник» со ссылкой на директора актера Вячеслава Смородинова.

По данным издания, Краско находился на своей даче в Грузино Ленинградской области. Несколько дней назад он начал жаловаться на ухудшение самочувствия - начала отказывать нога, его шатало, в глазах темнело. Однако актер старался вести привычный образ жизни.

На даче также находилась бывшая супруга Краско Наталья Вяль, которая позвонила директору артиста, когда тому совсем стало плохо.

«Нога потяжелела так, как будто привязали пудовую гирю. Причем все это так случилось резко. Но потом я еще в баньку сходил, так мне показалось, что меня отпустило», — рассказал Краско своему директору о самочувствии.

Директор отправил артиста в поликлинику, где ему заявили о необходимости госпитализации. При этом актер до последнего не хотел обращаться за медицинской помощью.

В больнице Краско положили в реанимацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2021, 12:32
    Гость: stalker

    Возраст есть возраст. Ты можешь пытаться его не замечать, молодиться на публике, но он все равно возьмет свое.

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