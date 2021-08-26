Молодые артисты помянут великих певцов-изгнанников

17:23 26.08.2021

Концерт Молодежной оперной программы Большого театра, посвященный великим оперным певцам, покинувшим Россию в разные годы, состоится 28 августа в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Молодые артисты исполнят партии Фёдора Шаляпина, Галины Вишневской, Ольги Баклановой и других. Выступление пройдет в рамках программы “Лето в Доме русского зарубежья”, инициированной Фондом наследия русского зарубежья. Каждую часть будет предварять выступление ведущего с рассказом о певцах-эмигрантах. Концертмейстер – Михаил Коршунов. Прямая трансляция события начнется в 19:00 на youtube-канале Дома.

В 2020 г. Дому русского зарубежья имени Александра Солженицына исполнилось 25 лет. За четверть века из-за рубежа в Россию были возвращены десятки тысяч музейных предметов, сотни тысяч архивных документов, книг и журналов. Из маленькой библиотеки Дом стал признанным в мире центром по работе с наследием русского зарубежья, прочным мостом, соединяющим Россию с зарубежной диаспорой. В 2019 г. к библиотеке и архиву добавилась музейная экспозиция, открылся первый в мире Музей русского зарубежья.

