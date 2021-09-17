Театр под руководством Армена Джигарханяна сменит название

12:23 17.09.2021

Сенсационные новости сообщат на пресс-конференции Театра под руководством Армена Джигарханяна, которая состоится в онлайн-формате в пресс-центре ТАСС 22 сентября .

Худрук Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, архитектор, художник Евгений Митта, актеры Сергей Чонишвили, Алексей Шевченков, Инга Оболдина и Ольга Кузина расскажут об обновлении театра и изменении его названия, премьерах 26-го сезона и новой репертуарной политике, а также обновленной творческой концепции и сохранении наследия Армена Джигарханяна.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года.