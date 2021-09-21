Дмитрий Певцов победил коммунистов на выборах в Госдуму
Актер Дмитрий Певцов одержал убедительную победу на депутатских выборах в Государственную думу РФ по одномандатному Медведковскому округу №200 в Москве.
По результатам обработки бюллетеней выяснилось, что он набрал примерно 40% голосов. Оппонент актера от КПРФ Денис Парфенов набрал 26,23 процента голосов, а Юрий Загребной от партии «Справедливая Россия — За правду» — 8,09 процента. В два раза больше результат у автора песни «Флаг моего государства» Дениса Майданова, который в своем Одинцовском одномандатном округе номер 122 набрал порядка 95% голосов.
А вот Аскольду Запашному и Виктории Дайнеко пройти в Госдуму не удалось. Первый баллотировался в Ижевском одномандатном округе (Удмуртия), набрав по итогам выборов всего 10,23% голосов и заняв третье место. Вторая возглавляла список «Зеленых» на думских выборах, но партия набрала всего 0,91% голосов, поэтому в парламент она не пройдет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дума это хорошая зарплата, пенсия мечты и еще множество ништяков.
Короче говоря - прекрасный способ стричь бабло особо не напрягаясь.
А все остальное, типа патриотизм, чаяния народа, "одобрямс" и тп - вторично, и рано или поздно перестает быть хоть сколько-то важным для большинства депутатов.
Актеры, певцы, спортсмены и прочие медийные личности имеют очень высокие шансы пролезть к этой кормушке. Вы правильно пишете. Избиратель голосует не за Певцова (потому как знать не знает, что он за человек на самом деле) а за созданный им образ. Равно как, к примеру, не за Журову, а за ее олимпийские достижения.
Думским партиям это тоже на руку, потому как медийная личность с былыми заслугами - хороший политический актив.
Вспомнил как в свое время в итальянский парламент избрали Чиччолину. Ну а теперь и до нас демократия добралась. ))))
Парфенов умный образованный человек, настоящий патриот России. нет сомнения, что со временем станет прекрасным политиком. Певцов - хороший актер. Однако редко кто из актеров соответствует экранному образу. К тому же уже сейчас видна его тяга к лизоблюдству. Зачем он в госдуме? Только для Одобрямс?
Голосовать за трубадуров и лицедеев во власти может только не сильно отягощенный разумом индивид.
Вам видимо сильно хочется, чтобы Майданов (например) вместо своих примитивных песен писал для Вас и Вам подобных такие же примитивные законы.
Не останавливайтесь на достигнутом! У нас в стране еще много певцов и певиц ртом, которых можно избрать во власть. Так что есть куда падать.
Не хватат губошлепа Зверева среди там.Зеленые не в почете у совков. Кино театр.
Челищев красавчик! Бандитский Петербург раскатал когда то, теперь давай Москву чистить от грязи! Так держать!!)