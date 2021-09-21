Дмитрий Певцов победил коммунистов на выборах в Госдуму

12:59 21.09.2021

Актер Дмитрий Певцов одержал убедительную победу на депутатских выборах в Государственную думу РФ по одномандатному Медведковскому округу №200 в Москве.

По результатам обработки бюллетеней выяснилось, что он набрал примерно 40% голосов. Оппонент актера от КПРФ Денис Парфенов набрал 26,23 процента голосов, а Юрий Загребной от партии «Справедливая Россия — За правду» — 8,09 процента. В два раза больше результат у автора песни «Флаг моего государства» Дениса Майданова, который в своем Одинцовском одномандатном округе номер 122 набрал порядка 95% голосов.

А вот Аскольду Запашному и Виктории Дайнеко пройти в Госдуму не удалось. Первый баллотировался в Ижевском одномандатном округе (Удмуртия), набрав по итогам выборов всего 10,23% голосов и заняв третье место. Вторая возглавляла список «Зеленых» на думских выборах, но партия набрала всего 0,91% голосов, поэтому в парламент она не пройдет.