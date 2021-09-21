Дмитрий Певцов победил коммунистов на выборах в Госдуму

Дмитрий Певцов победил коммунистов на выборах в Госдуму

Актер Дмитрий Певцов одержал убедительную победу на депутатских выборах в Государственную думу РФ по одномандатному Медведковскому округу №200 в Москве.

По результатам обработки бюллетеней выяснилось, что он набрал примерно 40% голосов. Оппонент актера от КПРФ Денис Парфенов набрал 26,23 процента голосов, а Юрий Загребной от партии «Справедливая Россия — За правду» — 8,09 процента. В два раза больше результат у автора песни «Флаг моего государства» Дениса Майданова, который в своем Одинцовском одномандатном округе номер 122 набрал порядка 95% голосов.

А вот Аскольду Запашному и Виктории Дайнеко пройти в Госдуму не удалось. Первый баллотировался в Ижевском одномандатном округе (Удмуртия), набрав по итогам выборов всего 10,23% голосов и заняв третье место. Вторая возглавляла список «Зеленых» на думских выборах, но партия набрала всего 0,91% голосов, поэтому в парламент она не пройдет. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.09.2021, 15:39
    Гость: Одобрямс

    Дума это хорошая зарплата, пенсия мечты и еще множество ништяков.
    Короче говоря - прекрасный способ стричь бабло особо не напрягаясь.
    А все остальное, типа патриотизм, чаяния народа, "одобрямс" и тп - вторично, и рано или поздно перестает быть хоть сколько-то важным для большинства депутатов.
    Актеры, певцы, спортсмены и прочие медийные личности имеют очень высокие шансы пролезть к этой кормушке. Вы правильно пишете. Избиратель голосует не за Певцова (потому как знать не знает, что он за человек на самом деле) а за созданный им образ. Равно как, к примеру, не за Журову, а за ее олимпийские достижения.
    Думским партиям это тоже на руку, потому как медийная личность с былыми заслугами - хороший политический актив.
    Вспомнил как в свое время в итальянский парламент избрали Чиччолину. Ну а теперь и до нас демократия добралась. ))))

  2. 21.09.2021, 15:12
    Гость: петр

    Парфенов умный образованный человек, настоящий патриот России. нет сомнения, что со временем станет прекрасным политиком. Певцов - хороший актер. Однако редко кто из актеров соответствует экранному образу. К тому же уже сейчас видна его тяга к лизоблюдству. Зачем он в госдуме? Только для Одобрямс?

  3. 21.09.2021, 15:04
    Гость: Ивану

    Голосовать за трубадуров и лицедеев во власти может только не сильно отягощенный разумом индивид.
    Вам видимо сильно хочется, чтобы Майданов (например) вместо своих примитивных песен писал для Вас и Вам подобных такие же примитивные законы.
    Не останавливайтесь на достигнутом! У нас в стране еще много певцов и певиц ртом, которых можно избрать во власть. Так что есть куда падать.

  4. 21.09.2021, 14:32
    Гость: вивод

    Не хватат губошлепа Зверева среди там.Зеленые не в почете у совков. Кино театр.

  5. 21.09.2021, 14:17
    Гость: Гость

    Челищев красавчик! Бандитский Петербург раскатал когда то, теперь давай Москву чистить от грязи! Так держать!!)

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