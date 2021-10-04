Владимир Машков прорвался в Госдуму от «Единой России»

15:59 4.10.2021

Актер Владимир Машков, который выдвигался по списку от партии «Единая Россия», все-таки получит место в Госдуме.

О желании Центризбиркома передать вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Машкову говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании в понедельник, 4 октября. Актеру вручат мандат, от которого отказалась директор Театра Наций Мария Ревякина из-за большой занятости на основной работе.

В конце сентября стало известно, что Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов. Источник в партии «Единая Россия» заявлял, что «до Владимира Львовича очередь не доходит». Коллега Владимира Машкова Дмитрий Певцов в Госдуму прошел.

Как мы писали, десять лет назад Машков также баллотировался от «ЕдРа». Оказавшись в первой тройке по Кемеровской области, он отказался от мандата.