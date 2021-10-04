Владимир Машков прорвался в Госдуму от «Единой России»

Машков в Госдуме Единая Россия

Актер Владимир Машков, который выдвигался по списку от партии «Единая Россия», все-таки получит место в Госдуме.

О желании Центризбиркома передать вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Машкову говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании в понедельник, 4 октября. Актеру вручат мандат, от которого отказалась директор Театра Наций Мария Ревякина из-за большой занятости на основной работе. 

В конце сентября стало известно, что Машков не получил депутатский мандат по итогам выборов. Источник в партии «Единая Россия» заявлял, что «до Владимира Львовича очередь не доходит». Коллега Владимира Машкова Дмитрий Певцов в Госдуму прошел.

Как мы писали, десять лет назад Машков также баллотировался от «ЕдРа». Оказавшись в первой тройке по Кемеровской области, он отказался от мандата.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.10.2021, 21:07
    Гость: Воть так

    Как и в телевизоре так и в Российском кино , все красиво , есть место характерам и ярким личностям , а в реальности мелко-пошленько. Верить уже некому.

  3. 04.10.2021, 20:54
    Гость: а

    чем дума хуже театра. Там тоже можно выступать и слушать как аплодируют. Если не знать про личную жизнь, то артисты и спортсмены тоже могут быть умными, нравственными, честными и морально устойчивыми. Но всех портят большие деньги заработанные непосильным трудом.

  5. 04.10.2021, 19:56
    Гость: Мак

    Тьфу! Хороший фильм был "Ликвидация". Все опошлил.
    Како но .... в думе надо? Денег не хватает?

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