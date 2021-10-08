Леонид Куравлев получил телеграмму от Владимира Путина

17:14 8.10.2021

Владимир Путин поздравил Леонида Куравлева с 85-летием, которое отмечается 8 октября.

Президент, прежде всего, пожелал актеру здоровья и бодрости духа. «Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений», – говорится в поздравлении.

Поздравил Леонида Куравлева и продюсер Валерии Иосиф Пригожин, заявивший, что таких, как артист, необходимо заносить в Красную книгу.