Леонид Куравлев получил телеграмму от Владимира Путина

Леонид Куравлев получил телеграмму от Владимира Путина

Владимир Путин поздравил Леонида Куравлева с 85-летием, которое отмечается 8 октября.

Президент, прежде всего, пожелал актеру здоровья и бодрости духа. «Вы всегда высоко держали творческую планку, добились вершин мастерства в актерской профессии, своим щедрым, самобытным талантом покорили сердца зрителей разных поколений», – говорится в поздравлении. 

Поздравил Леонида Куравлева и продюсер Валерии Иосиф Пригожин, заявивший, что таких, как артист, необходимо заносить в Красную книгу. 

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