Дмитрий Певцов предложил лечить рэперов от сатанизма с помощью тюрьмы

16:18 12.10.2021

Актер Дмитрий Певцов предложил своеобразную методику «перевоспитания» рэперов, в текстах которых можно усмотреть «сатанистские» мотивы.

По мнению артиста, реальные тюремные сроки заставят их в итоге работать на благо страны. «Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять», — заявил актер каналу «Спас».

Ранее Дмитрий Певцов высказался за введение цензуры в России и прошел в Госдуму.