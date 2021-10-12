Дмитрий Певцов предложил лечить рэперов от сатанизма с помощью тюрьмы
Актер Дмитрий Певцов предложил своеобразную методику «перевоспитания» рэперов, в текстах которых можно усмотреть «сатанистские» мотивы.
По мнению артиста, реальные тюремные сроки заставят их в итоге работать на благо страны. «Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два — он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять», — заявил актер каналу «Спас».
Ранее Дмитрий Певцов высказался за введение цензуры в России и прошел в Госдуму.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дмитрий Певцов был нормальный парень, что-то случилось у него с головой после смерти сына (врагу такого не пожелаешь) сейчас его не узнать, как будто дьявол в него вселился. Плохо то, что таких как он, как магнитом притягивает в ЕР и имя им легион. Остаётся только надеяться, что так будет не всегда.
Надо менять руководство ТВ и ввести цензуру. Только так сможем наших детей избавить от потока голубизны и свтанизма. Ещё- зачем снимать заведомо ложные фильмы( как « сволочи»)
Выслуживается артистишка. -Я свой, я свой!