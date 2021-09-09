Дмитрий Певцов заявил о необходимости цензуры в искусстве

09:30 9.09.2021

Дмитрий Певцов ратует за запреты в современном искусстве.

Актер уверен, что в этих условиях только и возможно полноценное развитие культуры. «Андрей Ткачёв, замечательный проповедник, сказал замечательную фразу, она мне нравится: «Цивилизация может быть только там, где есть запреты». Вот сейчас гибэдэдэшный начальник объявит в Москве, что ПДД отменяется, каждый может ехать, как хочет, - сказал актер на радио «Говорит Москва». - Понятно, что будут большие жертвы. Не может цивилизация быть без запретов. Искусство тоже должно иметь свои запреты. Я эти запреты очень хорошо помню в советское время. В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса. Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно всё, потому что художники, «я так вижу». Я глубоко убеждён, что хотя бы то, на что государство даёт деньги, это государство должно отслеживать, отсматривать и регулировать – возможно ли это. Об этом даже Пушкин говорил. Уж какой он был оппозиционер. «Не все рукописи можно давать людям».

Параллельно Певцов призвал оградить детей от непотребного искусства: «У нас сейчас огромное количество безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, в том числе будущим поколениям».