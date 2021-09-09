Дмитрий Певцов заявил о необходимости цензуры в искусстве
Дмитрий Певцов ратует за запреты в современном искусстве.
Актер уверен, что в этих условиях только и возможно полноценное развитие культуры. «Андрей Ткачёв, замечательный проповедник, сказал замечательную фразу, она мне нравится: «Цивилизация может быть только там, где есть запреты». Вот сейчас гибэдэдэшный начальник объявит в Москве, что ПДД отменяется, каждый может ехать, как хочет, - сказал актер на радио «Говорит Москва». - Понятно, что будут большие жертвы. Не может цивилизация быть без запретов. Искусство тоже должно иметь свои запреты. Я эти запреты очень хорошо помню в советское время. В советское время не мог выйти фильм, спектакль или выставка, которые были ниже пояса. Они могли быть максимум пошлыми или неталантливыми, но чтобы это было мерзко, грязно, чтобы это была открытая бесовщина, поношение человека и веры, такого быть не могло. Сейчас можно всё, потому что художники, «я так вижу». Я глубоко убеждён, что хотя бы то, на что государство даёт деньги, это государство должно отслеживать, отсматривать и регулировать – возможно ли это. Об этом даже Пушкин говорил. Уж какой он был оппозиционер. «Не все рукописи можно давать людям».
Параллельно Певцов призвал оградить детей от непотребного искусства: «У нас сейчас огромное количество безумных, бесовских проектов во всех областях культуры и искусства, которые несут огромный вред, в том числе будущим поколениям».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Советская цензура была из двух частей: просто цензура и партийная заказуха
Так что желающих позлоупотреблять этой самой цензурой сегодня будет куда больше, чем при советах
Цензура искуства сушествует и в США ,все фильмы проходят эту процедуру ,особенно заказные ПЕНТАГОНА где Американец РЭМБО один уничтожает полк Российской армии при этом делает это одним рожком Калаша подобранного на поле боя,так что ничего нового в этом нет.
В советское время была цензура средств массовой информации в искусстве и это правильно. В производстве это называется ОТК-отдел технического контроля, чтобы не было брака. Советские песни , народные песни поют до сих пор, а перестроечную бредятину и слушать неохота. Советские фильмы смотрят- в них таланты, а нынешние -про убили и украли смотреть не хочется.
Неплохо бы определить, что есть искусство, а что есть самовыражение. Самовыражаться ,"вытворцы" должны за свои деньги и подальше от людей. Любое вытворение за бюджетные деньги должно соответствовать моральным нормам, которые тоже надо сформулировать. Государство ОБЯЗАНО, эти нормы установить и контролировать их соблюдение. Песков прав. Давая деньги всяким ...дельникам на удовлетворение их бесноватости, государство, в лице конкретного чиновника, должно отвечать за ущерб. Материальный ущерб гораздо менее значительный, чем удар по морали. Впрочем моральная деградация человечества неизбежна. Но, и бороться против неё долг каждого человека.