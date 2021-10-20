Умер профессор Мориарти советского «Шерлока» Виктор Евграфов

14:27 20.10.2021

Советский и российский актёр театра и кино актер Виктор Евграфов, известный по роли профессора Мориарти в советском многосерийном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", скончался на 74-м году. Об этом сообщает самарская киностудия "Самарафильм".

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, актер восстанавливался после перенесенной коронавирусной инфекции.

"Умер Виктор Иванович Евграфов - самый главный Мориарти мирового кинематографа. Поверить в это невозможно! Только вчера он позвонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. Виктор Иванович восстанавливался после "короны", - говорится в сообщении киностудии.

Предположительно, артист будет похоронен на "Аллее актеров" самарского городского кладбища.

Виктор Евграфов родился в Куйбышеве (ныне Самара) 10 сентября 1948 года. Советский и российский актер театра и кино, каскадер, заслуженный артист России.

В детстве он мечтал стать военным, окончил сержантскую школу. Однако в 24 года он решил перейти на профессию актёра и поступил в ГИТИС. После окончания курса в 1976 году начал сниматься в кино, играть в театре (Ленинградский ТЮЗ). Параллельно прошёл обучение в конно-спортивной школе. Помимо актёрской работы, снялся в 32 лентах в качестве каскадёра.