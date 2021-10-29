Лидия Федосеева-Шукшина лишилась 400 тысяч рублей

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что у нее украли свыше 400 тысяч рублей с банковского счета.

Средства, которые составляли все сбережения актрисы, пропали менее чем за четыре месяца. 83-летняя артистка уже получила выписку из банка и обратилась в полицию.

Она пояснила, что сама почти все лето провела дома и ничего не покупала, а продукты ей привозила дочь. «И оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения», — поделилась с News.ru Шукшина. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 29.10.2021, 09:09
    Гость: Юляша

    То есть 4 месяца даже не заглянула на свой счет ???трудно поверить,что это было последнее :)

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