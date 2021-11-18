Шонн Пенн тайно приехал в Донбасс снимать фильм

14:07 18.11.2021

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн инкогнито приехал на Украину ради съемок документального фильма.

Кинодеятеля заметили в Киеве, где он записывал интервью на месте гибели людей во время Майдана в 2014 году. При этом период съемки документальной картины не был анонсирован, а героев фильма попросили сохранять конфиденциальность. Отмечается, что следом Пенн отправился в Мариуполь. Далее он отправился в Донбасс, чтобы побывать в зоне боевых действий.

Шон Пенн известен своей активной гражданской позицией, например — он высказывался против бомбардировок Ирака США.